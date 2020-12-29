نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يكشف سر فوز الاهلي الكبير على الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن الاتحاد قدم اداءا جيدا قبل استقباله الهدف الأول.

وقال وليد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي يعتمد على اللامركزية في الاداء، وقدم واحدة من أفضل مبارياته أمام الاتحاد ووضح التغيير على مستواه مع موسيماني".

وأكمل: "اداء الأهلي مع موسيماني مختلف عن فايلر وهو ما يؤكد بصمة المدير الفني".