نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من نجم الزمالك بشأن القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق، أن قائمة الاهلي أقوى من قائمة الابيض.

وقال عبد اللطيف عبر الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "قائمة الاهلي اقوى بكثير من قائمة الزمالك".

وأردف: "دكة الزمالك ضعيفة ولا يوجد سيولة مادية لابرام صفقات في يناير".

وعن مصطفى محمد قال: "هو معذور، يريد ان يحترف، ولكن كان يجب ان يلتزم في التدريبات ويطلب الاحتراف وهو متواجد في النادي".

وأتم كلماته: "أنصح الزمالك ببيع مصطفى محمد وضم حسام حسن أو والتر بواليا".