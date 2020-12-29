نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء نادي وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: ماجواير، ليندلوف، وان بيساكا، لوك شو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، فريد، دي بيك.

خط الهجوم: جيمس، مارسيال، راشفورد.