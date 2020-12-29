نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: دفعت هذا المبلغ للتعاقد مع جنش من نادي الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، عن كواليس شراء محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من نادي الأولمبي السكندري.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "قمت بدفع مبلغ 700 ألف جنيه في صفقة انتقال محمود عبدالرحيم جنش لنادي الزمالك، واللاعب شاهد على ذلك، وأنا أرغب دائما في مساعدة النادي".

وأضاف، " اشجع نادي الزمالك منذ صغري، وأتواجد في مدرجات التالتة يمين منذ أن أكون عمري 8 سنوات ، ولا استطيع أن أقوم بعدم مباراة واحدة للنادي، فانتمائي للنادي الجميع يعلمه".