نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي الزمالك الفوز على فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد.

وسجل هدفي الزمالك كل من أشرف بن شرقي من ضربة جزاء وأحمد فتوح من مهارة رائعة.

وأكد إبراهيم سعيد نجم الاهلى والزمالك السابق أن الفريق الأبيض لديه ميزة فى الفترة الأخيرة وهى ثبات مستوي الجانب الدفاعي لاسيما بعد تألق احمد أبوالفتوح.

وقال هيما فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "التجانس كان واضح فى دفاع الزمالك رغم غياب محمود علاء وهذا ما يتميز به الفريق الأبيض هذا الموسم وإمام عاشور قدم مباراة مميزة فى خط الوسط".

وعن غياب طارق حامد: "أهم لاعب فى مصر خلال السنوات الأخيرة ويقدم مستوي مميز للغاية وغيابه بالطبع يؤثر على الزمالك فهو لاعب مقاتل".