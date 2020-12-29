نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ارسنال و برايتون فى البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي آرسنال اليوم الثلاثاء نظيره نادي برايتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب بالمر الدولي بمدينة برايتون فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي آرسنال المباراة بعد الفوز على تشيلسي فى ديربي لندن بنتيجة 3 / 1 بالجولة السابقة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".