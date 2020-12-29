نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يشيد بمستوي أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي الزمالك الفوز على فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد.

وأكد رضا عبدالعال نجم الاهلى والزمالك السابق أن أحند فتوح سيكون أفضل ظهير أيسر فى مصر بعد تألقه مع القلعة البيضاء خلال الثلاث مباريات الماضية.

وقال عبدالعال فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أحمد فتوح عاد إلى الزمالك بقوة وسيحجز مكان فى التشكيل الأساسية حتى بعد عودة عبد الله جمعة ومحمد عبدالشافي لأنه يقدم أداء راقي مع الفريق الابيض"

وأضاف: "تألق فتوح أجبر حسام البدري على ضمه للمنتخب الوطني واللاعب نجح فى الحصول على خبرات بعد فترة اعارته لنادي سموحة".