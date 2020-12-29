نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يطالب الزمالك بالموافقة على بيع مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة للإحتراف الخارجي.

وطالب رضا عبدالعال نجم الاهلى والزمالك السابق مسؤولي القلعة البيضاء بالموافقة على رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال عبدالعال فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أوافق على رحيل مصطفي محمد من أجل حل الأزمة المالية والتجديد لفرجاني ساسي وأوباما وأشرف بن شرقي من الممكن أن يتعرض اللاعب للإصابة ولا يستطيع النادي الاستفادة منه".

واضاف: "حميد أحداد ظهر بشكل رائع أمام سموحة ومن الممكن أن يكون بديلا لمصطفي محمد ويجب الموافقة على احترافه فى يناير".

ويذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز على فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.