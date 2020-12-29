نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ارسنال المتوقع لمواجهة برايتون فى البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي آرسنال اليوم الثلاثاء نظيره نادي برايتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب بالمر الدولي بمدينة برايتون فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: لينو.

خط الدفاع: لويز، هولدينج، بيرلين، تيريني.

خط الوسط: النني، تشاكا، ساكا.

خط الهجوم: بيبي، لاكازيت، أوباميانج.