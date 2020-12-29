تقام اليوم الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات النارية في الدوريات المختلفة، أبرزها مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري المصري الممتاز لكرة القدم. مباريات الدوري الإنجليزي برايتون - ارسنال .. الثامنة مساء .. قناة beIN Sports HD 1 بيرنلى - شيفيلد يونايتد .. الثامنة مساء .. قناة beIN Sports HD 5 ساوثهامبتون - وست هام يونايتد .. الثامنة مساء .. قناة beIN Sports HD 4 وست بروميتش ألبيون - ليدز يونايتد .. الثامنة مساء . .قناة beIN Sports HD 6 مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون .. العاشرة مساء .. قناة beIN Sports HD 1 الدوري الإسباني إشبيلية - فياريال .. السادسة مساء .. قناة beIN Sports HD 3 برشلونة - إيبار .. السابعة والربع مساء .. قناة beIN Sports HD 3 قادش - بلد الوليد .. العاشرة والنصف مساء .. قناة beIN Sports HD 3 ليفانتى - ريال بيتيس .. العاشرة والنصف مساء .. قناة beIN Sports HD 4 الدوري المصري أسوان - الإسماعيلى .. الثانية والنصف ظهرا .. قناة أون تايم سبورت

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.