حسام عاشور داخل المستشفى بعد إصابته في مباراة الأهلي والاتحاد.. شاهد

ويخضع حسام عاشور، لعملية جراحية في الوجه، اليوم الثلاثاء، بأحد المراكز الطبية في القاهرة .

وأكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن الإصابة التي تعرض لها حسام عاشور صعبة للغاية وسيخضع لأشعة مقطعية.

وقال حسن فى تصريحات ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "حسام عاشور لديه روح عالية للغاية والإصابة صعبة للغاية، ونتمنى الاطمئنان عليه من خلال الأشعة المقطعية، ونشكره على روحه العالية".

وعن عودة رزاق سيسيه للزمالك قال: "الأبيض لم يطلب حتى الآن عودة اللاعب الإيفواري، ودفعنا ثمن استعارة اللاعب للقلعة البيضاء لمدة موسم".

وواصل النادي الأهلي عروضه الرائعة في الدوري المصري الممتاز وأسقط الاتحاد السكندري بنتيجة (4-0) على ملعب الأهلي We السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة في المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، بعد الفوز على المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري، وتسجيل 10 أهداف في المباريات الثلاث واستقبال هدف وحيد، ليزأر بشدة في أعلى قمة جدول الترتيب مُعلنًا تمسكه بالدفاع عن لقبه.