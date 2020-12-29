أسوان يستضيف الإسماعيلي الجريح في الدوري الممتاز ظهر اليوم

يحل فريق الإسماعيلي ضيفا على منافسه أسوان اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب بتروسبوت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة محمد وهبة، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة أسوان، في إطار الجولة الخامسة بمسابقة الدوري المحلي.

القائمة شهدت عودة الدولي التونسي “فخر الدين بن يوسف” بجانب عماد حمدي فيما غاب عنها الأنجولي أرى بابل.

وجاءت القائمة كاملة كالتالى:

حارس المرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى.

خط الدفاع .. رضوان شريفى ، محمود البدرى ، محمد بيومى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم .

خط الوسط .. محمود دونجا ، عماد حمدى ، عمر الوحش ، محمد عادل ، محمد صادق ، محمد مخلوف ، أحمد مصطفى ،أحمد مدبولى ، وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، محمد الشامى ، شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف.

ويسعى فريق أسوان بقيادة سامي الشيشيني للعودة إلى طريق الانتصارات مجددا بعد التعثر الأخير والهزيمة القاسية التي تلقاها أمام فريق الجونة بنتيجة هدف دون رد.

ويحاول فريق الإسماعيلي لتحقيق اول فوز في الموسم الحالي من المسابقات بعد نزيف النقاط الذي بدأ مبكرا بثلاث تعادلات وهزيمة.

ويحتل فريق أسوان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط بينما جاء الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.