نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان القادمة فى الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ميلان لمواجهة نظيره بينفينتو ضمن مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاء قوي بين الفريقين سيقام يوم الأحد الموافق الثالث من يناير العام المقبل.

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة بينما إنتر ميلان فى المركز الثانى برصيد 33 نقطة بينما ببنفينتو فى المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وتقام مباراة ميلان ونظيره بينفينتو ضمن مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري الإيطالي فى تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

وكان ميلان حقق فوز صعب الجولة الماضية من الدوري الإيطالي على حساب فريق لاتسيو بثلاث أهداف مقابل هدفين.