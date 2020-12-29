نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس نادي سموحة يكشف القصد من طريقة الحزام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، عن القصد من طريقة الحزام، التي أوضح أن فريقه سوف يلعب بها أمام الزمالك في مباراة أمس الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد عامر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس، أن طريقة الحزام القصد منها، هو إيقاف لاعبي نادي الزمالك خلال مجريات المباراة، وتحجيم نجوم الأبيض، موضحا أنهم استحوذوا على المباراة لكن لم يحالفهم الحظ في اللقاء.

وتلقى نادي سموحة الهزيمة على يد نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء وذلك ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأشار إلى أن سموحة قدم مباراة جيدة للغاية أمام نادي الزمالك، لكن الأخير حصل على فرصة راحة أكثر من فريقه، وهو ما جعل له الأفضلية، كما أنه لم يخض أي مباراة منذ لقاء بيراميدز، وانسحاب الفريق التشادي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.