نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزعفران يواجه شباس الشهداء بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الزعفران مباراة هامه امام فريق شباس الشهداء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصر الثلاثاء،ضمن مؤجلات المجموعه الثامنه لدوري القسم الثالث

ويستضيف ملعب دسوق اللقاء المنتظر بين الفريقين.

وقد تأجلت المباراة من قبل بسبب الامطار وعدم صلاحية ملعب دسوق.

ويتواجد شباس الشهداء في المركز التاسع برصيد5نقاط،بينما يتواجد الزعفران في قاع جدول الترتيب بلا نقاط.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- صيد المحلة 15 نقطة

2- شباب كوم حماده 13 نقطة

3- بلطيم 10 نقاط

4- سمنود 10 نقاط

5- سيدي غازي 8 نقاط

6- سيدي سالم 7 نقاط

7- سبورتنج كاسل 6 نقاط

8- عثماسون 6 نقاط

9- شباس الشهداء 5 نقاط

10- كوم حماده 5 نقاط

11- الحامول 5 نقاط

12- دسوق 5 نقاط

13- الحنفي 4 نقاط

14- مطوبس نقطة وحيدة

15- اتحاد بسيون نقطة وحيدة

16- الزعفران بلا نقاط