نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعتلى النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما حقق فوزا كبيرا على فريق الاتحاد السكندري، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

فيما حقق الزمالك فوزا هام على سموحة، بهدفين نظيفين، أحرزهم الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد فتوح، على ملعب برج العرب.

ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 9 نقاط حصدهم من ثلاث انتصارات متتالية أمام المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري، فينا يأتي الجونة في المركز الثانى برصيد 8 نقاط، جمعهم من 4 مباريات فاز في لقاءين وتعادل مثلهما، وحل الزمالك ثالثا برصيد 9 نقاط، جمعهم من انتصارين أمام المقاولون وسموحة، مقابل تعادل وحيد أمام بيراميدز.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك:-

1- أهلي، برصيد 9 نقاط

2- الجونة، برصيد 8 نقاط

3- الزمالك، برصيد 7 نقاط

4- المصري، برصيد 6 نقاط

5- سيراميكا كليوباترا، برصيد 6 نقاط

6- أسوان، برصيد 6 نقاط

7- البنك الأهلي، برصيد 5 نقاط

8- سموحة، برصيد 5 نقاط

9- غزل المحلة، برصيد 5 نقاط

10- وادي دجلة، برصيد 4 نقاط

11- بيراميدز، برصيد 4 نقاط

12- إنبي، برصيد 4 نقاط

13- مصر للمقاصة، برصيد 4 نقاط

14- الاتحاد السكندري، برصيد 4 نقاط

15- الإنتاج الحربي، برصيد 4 نقاط

16- الإسماعيلي، برصيد 3 نقاط

17- طلائع الجيش، برصيد نقطة واحدة

18- المقاولون، بدون نقاط