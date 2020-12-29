نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إتحاد الكرة يرفض تخفيض عقد البدري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر صحفية اليوم، أن اللجنة الثلاثية التي تقود إتحاد الكرة المصري، ترفض تخفيض عقد مدرب الفريق، حسام البدري، خلال الفترة الحالية.

وشدد مصدر مطلع، أن اللجنة لم تناقش تخفيض عقد البدري، حيث تتطلع لتوفير أقصى حالات الاستقرار لمدرب المنتخب الوطني.

وأوضح، أنه سيتم عقد جلسة تجمع المدير الفني للفراعنة وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بالجبلاية خلال أيام، لماقشة خطة المنتخب الفترة المقبلة والتعرف على مطالب الجهاز، حتى يحقق أهدافه بالتأهل لبطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون والتأهل لكأس العالم بالعام ذاته.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفترة المقبلة وتحديداً عقب عودته من الخارج لزيارة أسرته، ستشهد جلسة مع اللجنة الثلاثية الجديدة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، ، لمناقشة احتياجات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، وقال المدير الفني للفراعنة في بيان رسمي: «تحدث مع المهندس أحمد مجاهد تليفونيًا للتنسيق فيما هو قادم بما يصب في مصلحة المنتخب الوطني، وهناك حرص كبير من رئيس اللجنة الثلاثية على دعم المنتخب الوطني وتذليل أي عقبات تجاه عمل الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة».