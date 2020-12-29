أخبار الرياضة: سيرينو يحارب صن داونز من أجل الأهلي.. رضا عبد العال يهاجم فرجاني ساسي

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

أكد رضا عبد العال، نجم النادي الأهلى والزمالك السابق، أن الفريق الأبيض دائما بمن حضر وأى لاعب يستطيع تعويض الغائب، وذلك بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد.

كشفت مصادر خاصة أن الأشعة التي خضع لها طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أثبتت إصابته بكدمة في الضلوع وليس كسرا.

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك السابق، أن محمد شريف، لاعب الفريق الأحمر، يظهر بشكل مميز للغاية مع القلعة الحمراء منذ عودته من الإعارة.

قال حازم فتوح، وكيل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن أيمن يونس بدأ منذ شهر تقريبا مفاوضات تجديد عقد أوباما وهو يتمتع باحترافية عالية جدا.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حزن اللاعب الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب فريق صن داونز، بعد تأكيد النادي الجنوب أفريقي انتهاء المفاوضات معه.

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجود تنسيق حالٍ لإقامة انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبلة وفقًا لبنود القانون المصري.

اندهش تامر عبد الحميد "دونجا"، نجم الزمالك السابق من المبلغ الذي طلبه فرجاني ساسي لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.



تقام اليوم، الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات النارية في الدوريات المختلفة، أبرزها مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري المصري الممتاز لكرة القدم.