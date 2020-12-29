قبل مواجهتهما بالدوري اليوم.. تاريخ مباريات الإسماعيلي وأسوان

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى نظيره فريق أسوان اليوم الثلاثاء باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز.

20 مواجهة جمعت الفريقين، فاز الدراويش فى 12 مباراة وتعادل في 3 وخسر 5، له 45 هدفًا وعليه 26 هدفًا وحقق كلين شيت "شباك نظيفة" 6 مباريات.

على ملعب الإسماعيلى



حقق الإسماعيلي 9 انتصارات وتعادل 1، له 29 هدفًا وعليه 7 أهداف وكلين شيت 5 مباريات.

وعلى ملعب أسوان فاز فى 3 مبارايات وتعادل 2، وخسر 5، له 16 هدفًا وعليه 19 هدفًا وكلين شيت مباراة واحدة.

أهداف الإسماعيلى جاءت عن طريق 35 لاعبًا: محمد صلاح أبو جريشة 5 أهداف، إبراهيم حسن 3 أهداف، محمد بركات وأيمن الجمل وعماد النحاس وعبد الرحمن مجدى هدفين لكلا منهما، حمادة مرزوق وعاطف عبد العزيز وأحمد العجوز وأحمد قناوى ومحمد عبد الرؤوف ومجدى الصياد وخالد بيبو وأحمد حسن وحمام إبراهيم وبشير عبد الصمد وعمرو فهيم وإسلام الشاطر وعبد الرحمن تراورى ويوسف جمال وعمر جمال وأشرف عطية ومحمد محسن أبو جريشة وغريب فتحى وشوقى السعيد وإيمانويل بناهينى ومروان محسن وباهر المحمدى ومحمد أبو المجد بوشا وتوريك جبرين وديجو كالديرون وحسنى عبد ربه والتونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامى والناميبى بنسيون شيلونجو هدفًا لكلا منهما.