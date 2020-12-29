بدون ميسي.. برشلونة يسعى لدخول المربع الذهبي عبر بوابة إيبار

يستضيف فريق برشلونة نظيره إيبار، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثامنة والربع مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالدو كومان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للدخول مؤقتا في المربع الذهبي مؤقتا.

ويفقد برشلونة خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة اليوم، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

في المقابل يطمح إيبار لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا في مباراة اليوم، للابتعاد عن مراكز الهبوط.

كان برشلونة هزم بلد الوليد بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، بينما خسر إيبار أمام ديبورتيفو ألافيس 2 - 1.

يذكر أن آخر مباراة بين برشلونة وإيبار في مسابقة الدوري الإسباني، انتهت بفوز البلوجرانا بخماسية نظيفة.

ويحتل فريق برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد إيبار في المركز الـ 17 بـ 15 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، إشبيلية مع فياريال، قادش مع بلد الوليد، ليفانتي مع ريال بيتيس.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.