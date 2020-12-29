سأظل مشجعا للأهلي.. 10 تصريحات نارية جديدة لـ تركي آل الشيخ

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية العديد من الرسائل المهمة لـ محبى وعشاق كرة القدم فى الوطن العربي بشكل عام والشارع الكروى المصري بشكل خاص فى لايف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " . أكد تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، رفضه التعاقد مع أحد نجوم الزمالك، كما كشف عن حقيقة تدخله لإفساد انتقال الأوروجوياني جاستون سيرينو، نجم صن داونز الجنوب إفريقي، للأهلي المصري.

وقال تركي آل الشيخ: "عرض علي بعض الأشقاء العودة للعمل في مصر، ولكنني رفضت تماما، وأغلقت هذه الصفحة خاصة أنني أملك تجربة في أوروبا".

وأضاف: "تم طرح فكرة التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر مع ألميريا الإسباني، ولكنني رفضت الأمر لرغبتي في تجنب هذا الجدال، بخلاف أن هناك سقفا ماليا خاصا بألميريا".

وانتقل آل الشيخ للحديث عن رئاسته الشرفية لنادي الهلال السوداني، قائلا: "تلقيت دعوة من مجلس إدارة الهلال ولن أبخل في دعم النادي بأي صفقات أو مدربين أو تطوير للمنشآت، وأنتظر فقط التنسيق مع إدارة النادي وسأزور السودان في شهر فبراير أو مارس المقبلين".

وتابع: "كل الاحترام لنادي المريخ وإدارته وجماهيره، ولكنني أشجع الهلال في السعودية وأيضا في السودان، وكل الدعم للهلال وجماهيره".

وتحدث تركي آل الشيخ عن علاقته بالأهلي قائلا: "أنا مشجع للأهلي وسأظل مشجعا، وأتمنى التوفيق للفريق بكأس العالم للأندية، في فبراير المقبل، وتحقيق نتائج طيبة".

وأوضح: "أنا مندهش من أنباء يرددها البعض أنني أفسدت صفقة انتقال سيرينو للأهلي؛ من أجل ضمه للهلال " . وأكمل : " الحقيقة أن هذا لم يحدث إطلاقا، ولا أعلم لماذا يتم الزج باسمي وحدي في هذه الأمور؟".