جاسوس برشلونة يشعل الصراع بين أرسنال وميلان

دخل نادي أرسنال الإنجليزي في صراع مع إيه ميلان الإيطالي للتعاقد مع ريكي بويج لاعب فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، يسعى للتعاقد مع ريكي بويج، خلال الميركاتو الشتوي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن ريكي بويج يرغب في خوض تجربة خارج برشلونة.

كانت تقارير صحفية، أشارت مؤخرا إلى اهتمام نادي ميلان الإيطالي بضم ريكي بويج على سبيل الإعارة، خلال الشتاء القادم.

يذكر أن تقارير إسبانية أكدت مؤخرا أن كومان انقلب على ريكي بويج، بسبب تسريب أخبار الفريق لوسائل الإعلام.

في سياق آخر، يستضيف فريق برشلونة نظيره إيبار، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثامنة والربع مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالدو كومان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للدخول مؤقتا في المربع الذهبي مؤقتا.

ويفقد برشلونة خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة اليوم، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

في المقابل يطمح إيبار لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا في مباراة اليوم، للابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويحتل فريق برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد إيبار في المركز الـ 17 بـ 15 نقطة.