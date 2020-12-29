نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرمان موسيماني.. لا وقت للراحة قبل مواجهة دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم الثلاثاء دون راحة، استعدادًا ‏لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وقرر الجهاز الفني، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بدء التحضير مباشرة لمواجهة ‏وادي دجلة، حيث يؤدي الفريق مرانه في الحادية عشرة صباح اليوم.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن تدريبات اليوم للراحة بناء على طلب من الجهاز الطبي، بعد أن أثبتت الفحوصات سلامته من الكدمة التي قد تعرض لها أمس.

كان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي ‏أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، وتصدر الفريق ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 9 ‏نقاط من الفوز في ثلاث مباريات.‏