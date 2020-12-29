وزير الشباب: مونديال اليد بحضور جماهيري بنسبة 30% من سعة المدرجات

وقال وزير الشباب والرياضة، في تصريحات لبرنامج "مع شوبير":"تم أمس عقد جلسة مع اللجنة المنظمة لمونديال الليد ولجنة تسويق البطولة، وسيتم الترويج للبطولة في شوارع القاهرة، بداية من غد الأربعاء".
وأضاف أشرف صبحي:" نبذل قصاري جهدنا لإقامة البطولة في ظل أزمة كورونا، وتم الاستعانة باللجان الطبية ، ومنتخبات البطولة سوف تقيم في 4 فنادق فقط، مع توفر مستشفيتين في كل فندق".
وتابع صبحي:" هيكون هناك حضور جماهيري للبطولة بنسبة 30% من سعة المدرجات".
وواصل وزير الرياضة:" لا توجد أي اعتذارات من أي منتخب، بعثة اليابان ستصل إلى مصر يوم 3 يناير لإقامة معسكر هنا، وباقي المنخبات ستاتي من 5 إلى 9 يناير.
يذكر أن اللجنة المنظمة لمونديال اليد، استقرت على إحياء الفنان تامر حسني حفل الافتتاح، وأيضا تم الاتفاق معه على غناء أغنية البطولة.
وتم إسناد حفل الافتتاح لشركة كندية عالمية متخصصة للإشراف عليه وتجهيزه.
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