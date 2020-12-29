لسنا ضد القلعة البيضاء.. وزير الرياضة: انضمام عضو ثالث للجنة إدارة الزمالك خلال أيام

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة، عن انضمام عضو ثالث إلى اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لبرنامج " مع شوبير" الإذاعي: إنه "سيتم الإعلان عن انضمام العضو الثالث إلى اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، خلال الأيام المقبلة، وفقا للائحة نادي الزمالك، بعد إجراء اتصالات مع الجهات التنفيذية بالدولة".

وأضاف وزير الشباب والرياضة:" لسنا ضد نادي الزمالك، ولكن كان هناك شكاوي عديدة من اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ضد مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، وكان لا بد من تدخل سريع".