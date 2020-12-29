لسنا ضد القلعة البيضاء.. وزير الرياضة: انضمام عضو ثالث للجنة إدارة الزمالك خلال أيام

وقال أشرف صبحي في تصريحات لبرنامج " مع شوبير" الإذاعي: إنه "سيتم الإعلان عن انضمام العضو الثالث إلى اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، خلال الأيام المقبلة، وفقا للائحة نادي الزمالك، بعد إجراء اتصالات مع الجهات التنفيذية بالدولة".
وأضاف وزير الشباب والرياضة:" لسنا ضد نادي الزمالك، ولكن كان هناك شكاوي عديدة من اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ضد مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، وكان لا بد من تدخل سريع".
كانت وزارة الشباب والرياضة قالت في شهر نوفمبر الماضي، إنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية، أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:
أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر:
• إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.
• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
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