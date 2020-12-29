بسبب كورونا.. اتجاه لإلغاء جائزة أفضل لاعب في آسيا

يتجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لإلغاء حفل جائزة أفضل لاعب في القارة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، أكد مصدر رسمي داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنهم يتجهون إلى إلغاء حفل جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، التي أُعلِنَت في وقت سابق من قِبل اللجنة المنظِّمة، بسبب التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم جراء تحوُّر فيروس كورونا. وقال المصدر للصحيفة السعودية: "تم عقد اجتماع أمس، جرى فيه الإقرار بالاكتفاء بالمرحلة الثالثة التي يوجد فيها ستة لاعبين، هم السعودي سالم الدوسري، والقطري أكرم عفيف، والإيراني علي رضا بيرانوند، والياباني تومواكي ماكينو، والكويتي أحمد الظفيري، والكوري كيم بو كوينج، وإلغاء المرحلتين الثانية والأولى اللتين يتم فيهما اختيار الأفضل". وسيتم ترحيل اللاعبين الستة إلى قائمة الـ 20 لاعبًا في جائزة عام 2021.

وحصلت "الرياضية" على عدد النقاط التي تم منحها للاعبين الستة، وجاء فيها أولًا القطري أكرم عفيف بـ 34 نقطة، وحلَّ ثانيًا السعودي سالم الدوسري بـ 33 نقطة، إضافة إلى الكويتي أحمد الظفيري بـ 33.

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