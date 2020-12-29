وزير الرياضة: سنصدر بيانا بشأن مخالفات الزمالك المالية عقب انتهاء التحقيقات

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ستصدر بيانا بشأن المخالفات المالية لمجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عقب انتهاء تحقيقات النيابة.

وقال أشرف صبحي في برنامج "مع شوبير الإذاعي": "سنصدر بيانا رسميا بشأن مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك، عقب انتهاء تحقيقات النيابة".

وتابع أشرف صبحي: "كانت هناك شكاوي عديدة ضد نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، سواء من اللجنة الأولمبية أو الاتحادات الرياضية".

وأشار اشرف صبحي: "لا نتدخل إطلاقا في مهام لجان التفتيش، فهي جهة مستقلة مثل لجنة الانضباط باتحاد الكرة".