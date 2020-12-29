شوبير: دوري هذا العام صعب في المنافسة والصراع على الهبوط

علق الإعلامي أحمد شوبير على أداء الفرق المصرية في بداية مباريات الدوري الممتاز، وتألق بعض المواهب في كرة القدم.
وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر: "واضح ان الدورى حيكون صعب جدا السنه دي سواء في المنافسة علي البطولة أو صراع الهروب من الهبوط لكن الظاهره الجميله ظهور وجوه جديده مبشره في اكتر من فريق".
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فريق الاتحاد السكندري، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة الثالثة للدوري الممتاز المصري لعام 2020-2021، وأحرز أهداف الأهلي الأربعة: (كهربا، حسين الشحات، محمد شريف، أكرم توفيق).
الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة التاسعة ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 4 فى المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري.
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