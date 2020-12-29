في 14 محافظة.. بدء التصويت الإلكتروني في ثاني أيام المرحلة الأولى لانتخابات برلمان الشباب

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن انتظام ماراثون ثاني أيام عملية التصويت الإلكتروني والأخير للمرحلة الأولى من انتخابات برلمان شباب مصر2020.

حيث بدأ الناخبون في التوافد طبقا للموعد المحدد لفتح اللجان الفرعية في العاشرة صباحا ويستمر التصويت فيها حتى الخامسة مساء، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل المقر الانتخابي بالإدلاء بصوته، متابعة لجان المغتربين بمقرات مديريات الشباب والرياضة على مستوى المحافظات، التأكيد على التزام اللجان الانتخابية بمقرات مراكز الشباب باتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة من اللجنة العليا والتدابير والضوابط الوقائية للحفاظ على سلامة المشاركين في ظل جائحة فيروس كورونا، ذلك من خلال الفيديو كونفرانس.

ويشارك في عملية التصويت الإلكتروني للمرحلة الأولى (9808) شباب وشابات أعضاء برلمان بمراكز الشباب ، ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم والمسجلين في الاستمارة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية أكتوبر الماضي.

ويتنافس في انتخابات برلمان شباب مصر (الجولة الأولى) 583 مرشحا بواقع 291 مرشحا فرديا و292 مرشح قائمة وذلك في 54 دائرة انتخابية، داخل 102 مقر انتخابيا بمراكز الشباب، وذلك لاختيار 270 مرشحا لعضوية برلمان شباب مصر بالمرحلة الأولي من الانتخابات، وذلك في دوائر 14 محافظة هي (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، البحر الأحمر).

وتجرى العملية الانتخابية في 27 محافظة تم تقسيمهم إلى مرحلتين وذلك بنظاميها الفردي والقائمة وتبلغ مقاعد الفردي (270) مقعدا و(298) مقعدا بنظام القائمة ويقوم وزير الشباب والرياضة بتعيين نسبة لا تتجاوز 5% مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط، الفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد (عامان)، على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.

أعلنت اللجنة العليا بموعد إعلان نتيجة إنتخابات الجولة الأولي لبرلمان شباب مصر في الأول من يناير القادم وذلك وفقا للتوقيتات الزمنية واللقواعد المنظمة لإجراء العملية الانتخابية.