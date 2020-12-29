نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ميلان يضع شرطا من أجل تجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع التركي هاكان كالهانجولو لاعب فريق ميلان، شرطا من أجل تجديد عقده مع الفريق الإيطالي.

وينتهي عقد اللاعب مع ميلان صيف 2021 القادم، ويحق له التوقيع لأي فريق اعتبارا من يناير المقبل.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت"، أن ميلان عرض على كالهانجولو 3.5 مليون دولار كراتب سنوي من أجل تجديد عقده والبقاء مع الفريق.

وأضافت، اللاعب يرغب في البقاء داخل السان سيرو لكنه اشترط الحصول 5 ملايين دولار في الموسم بالإضافة إلى المكافآت من أجل البقاء مع ميلان.

ولعب كالهانجولو مع ميلان منذ انضمامه للفريق 17 مباراة سجل هدفا وحيد، وصنع 7 أهداف.