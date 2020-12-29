نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يعلق على تصريحات ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني على أنه لا يمكنه التأثير على رأي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق وأكد أن غيابه عن مباراة إيبار المقرر في الدوري الإسباني يأتي بسبب الإصابة وأنه قرر منحه المزيد من الراحة من أجل التعافي.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيبار في الدوري الإسباني:"ميسي يعاني من ألم في الكاحل وهذا هو السبب في عدم تمكنه من التدرب، هو ليس في وضع يمكنه من خوض لقاء ايبار".

وأضاف:"لهذا السبب منحناه المزيد من أيام الإجازة وسيعود بعد لقاء إيبار، أخبرنا الطبيب أن أسبوعًا بدون تدريب سيكون كافيًا ليكون بصحة جيدة".

وتابع:"عدم وجود ميسي خسارة كبيرة بسبب جودته وفاعليته لكن في العموم ميسي جزء من نظامنا ونحن لدينا العدد الكافي من اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في مراكزهم والقيام بالمثل".

وعن تصريحات ميسي الاخيرة، علق كومان قائلاً :"لم أشاهد المقابلة على الهواء مباشرة لكنها كانت موجودة اليوم في الصحافة، أعتقد أنه من الرائع ان يجري مقابلة لمعرفة آرائه مثل أي لاعب آخر".

وأردف قائلاً :"أتحلى بالهدوء، ميسي قال إنه سيقرر مصيره في نهاية الموسم ولا يمكنني التأثير عليه، ما يمكننا فعله هو الحصول على أفضل أداء له في المباريات وسنرى ما سيحدث".

وعن تصريح ميسي بأن تعاقد برشلونة معه يعتبر نجاحًا، علق كومان قائلاً:"أنا أقدر كلماته لأنه لاعب مهم، كل شخص يحب التحدث عن نفسه بشكل جيد، شكرًا له، أحاول دفع الفريق للأمام، نجري تغييرات في سنة انتقالية ولا يزال جزءًا أساسيًا من البارسا".

وعن انضمام بوكيتينو المحتمل إلى باريس سان جيرمان وإمكانية تعاقدهم ميسي بعد ذلك، قال كومان :"لا أعرف ولا يمكنني التعليق لأن اسمه ظهر في الصحافة لكني لا أعرف ما إذا كان الأمر كذلك، سنواجه بعضنا البعض في غضون شهرين".

واستطرد قائلاًً : "لا أعتقد أن ميسي يقرر مستقبله بالاعتماد على مدرب أو بلد، إنها قرارات يجب أن تتخذ كأسرة ولا أعتقد أن بإمكان المدير الفني التأثير على مصيرهم".

وعن ديمبلي، اختتم كومان تصريحاته قائلاً:"لقد كان يتدرب لعدة أيام مع الفريق، كما أنه عمل بشكل جيد ومن حيث المبدأ سيتم استدعائه لمباراة الغد".