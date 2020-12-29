نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم مصير أحداد في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوجد اتجاه قوي داخل لجنة كرة القدم في الزمالك بالموافقة علي رحيل أحد نجوم هجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسم مسئولو الزمالك موقفهم بالموافقة على رحيل المغربي حميد أحداد نجم هجوم الفريق الذي يمتلك بالفعل عرضًا من شباب المحمدية المغربي للإنضمام إلى صفوفه.

وأكدت تقارير صحفية أن النادي المغربي قدم بالفعل عرضًا رسميًا تبلغ قيمته 400 ألف دولار إلا أن مسئولي الزمالك رحبوا برحيله في حالة وصول العرض إلى 600 ألف دولار.

وحسم الزمالك موقفه برحيل حميد أحداد لأنه لم يقدم المطلوب منه حتى الآن وذلك في ظل مشاركته في المباريات الأخيرة على الرغم من أنه ظهر بشكل مميز في الموسم الماضي مع الرجاء المغربي وهو ما دفع الجهاز الفني لإعادته مرة آخرى.

ورحب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك برحيل المغربي حميد أحداد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفاد باتشيكو المدير الفني للفريق لإدارة القلعة البيضاء بأنه لا توجد أزمة في رحيل المغربي خاصة أن الفريق يضم بين صفوفه أكثر من لاعب مميز في هذا المركز وسيتم حسم الموقف النهائي للنجم المغربي خلال الأيام المقبلة.