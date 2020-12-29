أمير مرتضى منصور يعلن منعه من الظهور تلفزيونيا

أعلن أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك سابقًا، منعه من الظهور التليفزيوني.
وكتب أمير مرتضى عبر "تويتر": "الإعلامي هاني حتحوت طلب مني أن أكون ضيف برنامجه اليوم للرد على جميع التساؤلات والأكاذيب المنتشرة في الفترة الأخيرة".
وتابع: "وبعد أن وافقت على الظهور للرد على حملة التشويه التي تقودها معظم القنوات ولتوضيح الصورة للجماهير فوجئت بإبلاغي بمنعي من الظهور في القناة او أي قناة أخرى دون إبداء أسباب!".
ورحل أمير مرتضى منصور، عن فريق الزمالك كمدير للكرة بعد خسارة الأبيض لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، وحل مجلس الإدارة بسبب مخالفات مالية.
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