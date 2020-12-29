رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن إقالة توماس توخيل

وذكر نادي باريس سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تم إقالة توماس توخيل، بعد تحليل متعمق لوضع الفريق.
وقال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان:"أود أن أشكر توماس توخيل وطاقمه على كل ما ساهموا به في النادي، "لقد وضع توماس الكثير من الطاقة والعاطفة في العمل، وسوف نتذكر بالطبع اللحظات الجيدة التي تقاسمناها معا. وأتمنى له كل التوفيق في المستقبل".
وتولى توماس توخيل تدريب باريس سان جيرمان في يوليو 2018، حيث أدار نادي العاصمة 127 مباراة في جميع المسابقات، حقق خلالهما 95 فوزًا و12 تعادلًا و20 هزيمة (سجل 342 هدفًا، ودخل مرماه 109 أهداف).
كانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا، أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو هو الأقرب لتولي تدريب باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية.
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