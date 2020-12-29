رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن إقالة توماس توخيل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إقالة الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق من منصبه.

وذكر نادي باريس سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تم إقالة توماس توخيل، بعد تحليل متعمق لوضع الفريق.

وقال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان:"أود أن أشكر توماس توخيل وطاقمه على كل ما ساهموا به في النادي، "لقد وضع توماس الكثير من الطاقة والعاطفة في العمل، وسوف نتذكر بالطبع اللحظات الجيدة التي تقاسمناها معا. وأتمنى له كل التوفيق في المستقبل".