راحة سلبية 24 ساعة لـ طاهر محمد طاهر من تدريبات الأهلي

منح الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبه طاهر محمد طاهر راحة سلبية اليوم على أن يخضع لفحص طبي دقيق غدًا قبل المشاركة في التدريبات.

وأكد الجهاز الطبي للفريق أن الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الفريق طاهر محمد طاهر خلال مباراة الاتحاد السكندري بسيطة.

وقال مصدر بالجهاز الطبي للأهلي إن طاهر غادر ملعب المباراة متأثرًا بإصابته وتم نقله مباشرة إلى المستشفى.

وأضاف أن اللاعب خضع للأشعة التي أثبتت أن إصابته عبارة عن كدمة في الضلوع ولا يعاني من كسور.

وأوضح أن اللاعب غادر المستشفى وحصل على راحة لمدة 24 ساعة على أن يخضع لفحص طبي دقيق قبل الدفع به في التدريبات.

وغادر طاهر، ملعب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في سيارة الإسعاف برفقة أحد أفراد الجهاز الطبي، لإجراء فحوصات طبية، بعد أن تعرض للإصابة بكدمة في الضلوع في كرة مشتركة.