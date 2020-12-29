سلبية مسحة كورونا لـ قفشة وربيعة وإجازة لكهربا من مران الأهلي

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الثنائي محمد مجدي قفشة ورامي ربيعة.

وقال الجهاز الطبي للفريق إن الثنائي سوف ينتظمان في التدريبات الجماعية بدءًا من الغد بعد شفائهما من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن عمرو السولية سوف يخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية.

وأوضح أن محمود كهربا تغيب عن مران الأهلي بناءً على إذن من الجهاز الفني ولم يشكو من أي إصابة.