«أجايي» يبدأ تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بالأهلي

بدأ جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعرض النيجيري جونيور أجايي للإصابة مؤخرا أبعدته من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والمباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة في الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.