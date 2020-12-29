بدأ جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.
وتعرض النيجيري جونيور أجايي للإصابة مؤخرا أبعدته من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والمباريات.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة في الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «أجايي» يبدأ تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بالأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.