حسين الشحات يحتفل بفوز الأهلي على الاتحاد: الحمد لله على كرمك يارب

احتفل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بفوز فريقه أمس على نظيره الاتحاد السكندري، بأربعة أهداف. ونشر حسين الشحات مجموعة من الصور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ، وعلق عليها قائلا :" الحمد الله علي كرمك يارب . وسجل حسين الشحات هدفا فى الدقيقة 48 من زمن المباراة بعد تمريرة مميزة من علي معلول ليضعها حسين على يسار الحارس محمد صبحي . وسجل الهدف الأول محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من طاهر محمد استلمها كهربا وسددها على يمن الحارس محمد صبحي . ويعتمد موسيماني على ثلاثة لاعبين في الوسط بمهام دفاعية، بينما يدفع بثلاثي هجومي بواجبات دفاعية أقل، تطبيقًا لطريقة (4-3-3) هجوميًا.

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