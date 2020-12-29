نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد وهبة يستقر على الاستقالة عقب مواجهة أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقر محمد وهبة المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي على تقديم إستقالته اليوم الثلاثاء وذلك عقب الإنتقاء من مباراة أسوان والتي تجمع الفريقان ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وبغض النظر عن النتيجة ولرفع الحرج قرر وهبة تقديم الإستقالة لمجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان وذلك لمنحهم الفرصة من أجل إختيار مدير فني جديد.

يُذكر أن الإسماعيلي كان قد سقط في فخ التعادل السلبي مع فريق نادي البنك الأهلي في الجولة الماضية سلبياً بدون أهداف في المباراة الأولى التي يقودها وهبة على رأس القيادة الفنية المؤقتة للدراويش.