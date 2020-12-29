نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم .. إعادة مباراة مطوبس وعثماسون بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة مسابقات المجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث التابع للمجموعة الثامنه، بكفرالشيخ عن إعادة مباراة عثماسون ومطوبس اليوم الثلاثاء، والتي كانت قد ألغيت عقب ختام الشوط الأول بسبب الأمطار.
وجاءت تاجيل المباراة نظرا لحالة الطقس وسقوط الامطار وعدم صلاحية ملعب مطوبس لإستكمال اللقاء.
ويحتل عثماسون المركز الثامن برصيد 6 نقاط فيما يتواجد مطوبس بالمركز الربع عشر بنقطة وحيدة.
الترتيب
1- صيد المحلة 15 نقطة
2- شباب كوم حماده 13 نقطة
3- بلطيم 10 نقاط
4- سمنود 10 نقاط
5- سيدي غازي 8 نقاط
6- سيدي سالم 7 نقاط
7- سبورتنج كاسل 6 نقاط
8- عثماسون 6 نقاط
9- شباس الشهداء 5 نقاط
10- كوم حماده 5 نقاط
11- الحامول 5 نقاط
12- دسوق 5 نقاط
13- الحنفي 4 نقاط
14- مطوبس نقطة وحيدة
15- اتحاد بسيون نقطة وحيدة
16- الزعفران بلا نقاط