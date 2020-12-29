أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة مسابقات المجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث التابع للمجموعة الثامنه، بكفرالشيخ عن إعادة مباراة عثماسون ومطوبس اليوم الثلاثاء، والتي كانت قد ألغيت عقب ختام الشوط الأول بسبب الأمطار.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم .. إعادة مباراة مطوبس وعثماسون بالقسم الثالث في المقال التالي

محمد يوسف

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