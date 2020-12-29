نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موعد عودة ميسي إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني، عن موعد عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، إلى المدينة الكتالونية بعدما سافر لقضاء إجازة قصيرة في بلاده.

عودة ميسي إلى برشلونة الإسباني

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان قد اتخذ قرارا بالعودة إلى مدينة برشلونة يوم السبت الماضي، لكنه لم يفعل بعدما تغيرت الخطط في اللحظة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي قائد برشلونة اتفق مع رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني، على تمديد إجازته، ليصبح موعد عودته إلى كتالونيا صباح اليوم الثلاثاء.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة قد أعلن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، عقب مباراة إيبار، المقرر لها غدًا الثلاثاء بالجولة 15 من الليجا.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، سيخضع لبعض الاختبارات المعتادة وفقًا لبروتوكول الليجا، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.