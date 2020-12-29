نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الثلاثاء موقعة أرسنال وبرايتون والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد فالمر لحساب مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن يلعب نادي أرسنال المباراة بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : بيليرين ، هولدينق ، ماري ، تيرني.

خط الوسط : تشاكا ، ساكا ، إيميل سميث روي ، جابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم : ألكسندر لاكازيت.

فيما يلعب فريق نادي برايتون بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى : سانشيز.

خط الدفاع : ويستر ، دينك ، بورن ، وايت ، بيسوما.

خط الوسط : لالانا ، مارش ، تروسارد ، موباي.

خط الهجوم : ويلبيك.