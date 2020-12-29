اليوم.. الأهلي يواجه الاتحاد في إياب دوري رجال مرتبط السلة

يلتقي الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، مع نظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيًا أحمد مرعي، في إياب نهائي بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي.

ويحتاج "زعيم الثغر" للفوز بلقاء الكبار للتتويج باللقب بعد خسارته في مباراة الناشئين تحت 16 سنة بنتيجة 59 - 41، فيما فاز فريق الرجال أول أمس بنتيجة 81 - 71.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام الثامنة والنصف مساءً على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ويسبق هذا اللقاء مواجهة تجمع بين مرتبط الفريقين تحت 16 سنة على نفس الصالة.

صعد "الشياطين الحمر" للنهائي عقب فوزهم على سبورتنج، فيما تأهل "سيد البلد" بعد تخطيه لعقبة جاره سموحة.