عودة ديمبلي وغياب ميسي.. كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إيبار

أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلواجرانا، استعدادا، لمواجهة إيبار المقرر لها اليوم، الثلاثاء، في تمام الثامنة والربع مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة عودة عثمان ديمبلي بعد تعافيه من إضابة عضلة الفخذ اليمنى، بينما غاب ميسي لشعوره بآلام في الكاحل.

حراسة المرمى : تير شيتيجن - نيتو - بينيا.

خط الدفاع: فيربر - مينجويزا - صامويل أومتيتي - لينجليت - ديست. خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ألينيا - بويج - بيدري - ماتيوس - دي يونج - ماتيتش. خط الهجوم: عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان - مارتن برايثويت - كويتينو - ترينكاو. ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالدو كومان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للدخول مؤقتا في المربع الذهبي مؤقتا. في المقابل، يطمح إيبار لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا في مباراة اليوم، للابتعاد عن مراكز الهبوط. كان برشلونة هزم بلد الوليد بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، بينما خسر إيبار أمام ديبورتيفو ألافيس 2 - 1. يذكر أن آخر مباراة بين برشلونة وإيبار في مسابقة الدوري الإسباني، انتهت بفوز البلوجرانا بخماسية نظيفة. ويحتل فريق برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد إيبار في المركز الـ 17 بـ 15 نقطة.

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