بسبب إقالة فيتوريا.. النصر السعودي يخسر 29.5 مليون ريال

أكدت صحيفة الرياضية السعودية،أن إقالة البرتغالي روي فيتوريا من تدريب نادي النصر السعودي، كلفت خزينة العالمي 29.5 مليون ريال سعودي.

كانت إدارة النصر السعودي أعلنت أمس، الإثنين، إقالة روي فيتوريا من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، وفقا لمصادرها الخاصة، أن قرار إدارة النصر بإقالة فيتوريا من تدريب الفريق، سيكلف خزينة النادي 5 ملايين و 250 ألف يورو، أما يساوي 24 مليون ريال سعودي، إضافة إلى عقد مساعديه والبالغ مليون66 ألف ريال أي ما يعادل 5 ملايين و 500 ألف ريال سعودي.

وأشارت الصحيفة السعودية،إلى أن فيتوريا كان يتقاضي سنويا 7 ملايين يوور، وبينما يتقاضي مساعدوه مليون و 600 ألف يورو.

وأوضحت الصحيفة، أن بنود العقد بين النصر وفيتوريا، تقضي بحصول فيتوريا على 50 % من قيمة عقده، حال قرر النادي إقالته.

ويحتل النصر المركز الـ 15 وقبل الأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصد 8 نقاط.

يذكر أن مسابقة الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".