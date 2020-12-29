تدريبات «كرة طائرة» في مران الأهلي بملعب التتش

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات كرة طائرة بالقدم في ختام مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.
وشارك جميع اللاعبين في فقرات التدريب بالكرة الطائرة بالقدم تحت إشراف كيفين جونسون المدرب العام للفريق.
وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية المتنوعة في بداية المران تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة مساء الجمعة المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز.
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