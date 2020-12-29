أجايي يبدأ مرحلة جديدة من العلاج

أحمد جودة - القاهرة - بدأ النيجيري جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعرض النيجيري جونيور أجايي للإصابة مؤخرا أبعدته من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والمباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة في الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.