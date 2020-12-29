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دورتموند يعلن تعافي إيرلينج هالاند من الإصابة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني تعافي نجم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

وكان الشاب اليافع قد تعرض لإصابة على مستوى العضلة الخلفية وواصل عملية التأهيل بشكل جيد ومن المُتوقع أن يعود ويشارك إعتباراً من مباراة فولفسبورج.

وبدون هالاند فاز دورتموند في مباراة واحدة من أربعة مباريات خاضها الفريق حيث يتصدر النرويجي قائمة هدافي البوندسليجا برصيد عشرة أهداف.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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