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تامر مصطفى يعود لتدريب كوكاكولا

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا تعيين تامر مصطفى، مديرا فنيا، خلفاً لمحمد عبد الله، الذي رحل عن منصبة بسبب الخسارة من جمهورية شبين، بالجولة السادسة، لدوري القسم الثاني.

ويقود تامر مصطفى مران كوكاكولا باستاد الدفاع الجوي بالملعب الفرعي، استعداداً لمواجهة الزرقا، في إطار منافسات الجولة السابعة للموسم الحالي.

وتلقي فريق كوكاكولا تحت قيادة محمد عبدالله الموسم الحالي 4 هزائم منذ بداية الموسم الحالي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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