نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر مصطفى يعود لتدريب كوكاكولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا تعيين تامر مصطفى، مديرا فنيا، خلفاً لمحمد عبد الله، الذي رحل عن منصبة بسبب الخسارة من جمهورية شبين، بالجولة السادسة، لدوري القسم الثاني.

ويقود تامر مصطفى مران كوكاكولا باستاد الدفاع الجوي بالملعب الفرعي، استعداداً لمواجهة الزرقا، في إطار منافسات الجولة السابعة للموسم الحالي.

وتلقي فريق كوكاكولا تحت قيادة محمد عبدالله الموسم الحالي 4 هزائم منذ بداية الموسم الحالي.