نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عيد : الاصرار علي المكسب سر الفوز علي القناة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عيد المدير الفني لفريق النصر أن الفوز الذي حققة لاعبيه علي القناة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السادسة من القسم الثاني جاء بسبب الإصرار على المكسب وتعويض الخسارة السابقة من طنطا.وقال سيد عيد أن الفوز جاء أمام أحد الفرق القوية علي ملعبه و كسر سلسلة النتائج السيئة التي حققها النصر الفترة الماضية .

وأضاف أن الفوز علي القناة جاء بسبب التركيز الشديد من جانب اللاعبين وتنفيذهم للتعليمات ورغبتهم في تحقيق الفوز خاصة بعد ضياع نقاط مباراة طنطا بشكل غريب في الجولة الخامسة .

وقال إن اللاعبين لعبوا المباراة بتصميم علي الفوز واحرز النصر هدفين في الشوط الاول وفي الشوط الثاني كان من الممكن زيادة عدد الاهداف مشيرا إلي أن هدف القناة الأول جاء بتوفيق كبير.

مثّل النصر في اللقاء : أحمد جمال في حراسة المرمى وابراهيم صلاح وأحمد كالوشا وحسن حسين وأحمد داهش وحسام أشرف وأدهم حامد وجون مانجا ومحمد أوشا وريمون مانجا وحسام جلال .

جاء الشوط الاول قويا من جانب النصر حيث استطاع مانجا تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 7 وتمكن حساك جلال من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 30 .

وفي الشوط الثاني سجل سيلا بدارا الهدف الوحيد للقناة، ليرتفع رصيد النصر إلى 8 نقاط في المركز السابع .

أدار اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم من الإسكندرية يضم اسلام ابو شنب وابراهيم محسن ومحمد عبد القادر ومصطفي سيد .